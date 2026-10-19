Javier Tebas répond à la banderole des supporters du Real Madrid

On ne compte plus les saisons de la saga Tebas-Real Madrid. Après les propos polémiques du président de la Liga sur le Real Madrid, dont il a comparé les méthodes de communication à celles de l’Allemagne nazie (rien que ça), les supporters du club de la capitale espagnole ont réagi ce dimanche soir lors de la rencontre face au Séville FC.

Des banderoles ont été déployées, appelant notamment à la démission du dirigeant de 64 ans : « Nos es fútbol, son Tebas y Negreira » (ce n’est pas du football, ce sont Tebas et Negreira). De nombreux chants faisant notamment référence à l’affaire Negreira ont également été entonnés par les supporters du Real. …

MB pour SOFOOT.com