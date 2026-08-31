Les supporters du PSG ne se déplaceront pas à Marseille en septembre

Les supporters du PSG ne se déplaceront pas à Marseille en septembre

La politique du siège vide. La LFP a annoncé la programmation de la cinquième journée de Ligue 1 qui se disputera du vendredi 18 au dimanche 20 septembre. Ce week-end-là, le PSG se déplacera au Vélodrome pour y affronter l’Olympique de Marseille . Comme attendu, ce choc du championnat de France se jouera le dimanche à 20h45, soit en prime time.

Un Classique sans supporters du PSG

Même si la Ligue a réalisé une prouesse en dévoilant le calendrier de cette J5 trois semaines avant les matchs, les supporters parisiens n’auront pas l’occasion de réserver leurs billets de train direction Marseille Saint-Charles en avance. Énorme surprise, les fans du Paris Saint-Germain devraient être interdits de déplacement pour ce Classique. …

MBC pour SOFOOT.com