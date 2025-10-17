Les supporters du Maccabi Tel-Aviv interdits de match à Aston Villa, la classe politique britannique s’indigne

Les fans du Maccabi Tel-Aviv resteront à la maison le 6 novembre prochain. Aston Villa a annoncé jeudi qu’aucun supporter du club israélien ne serait autorisé à se déplacer à Birmingham pour le match de Ligue Europa entre les deux équipes. En cause des « préoccupations en matière de sécurité publique » soulevées par les autorités britanniques et le S afety Advisory Group (SAG) de la ville, qui a recommandé une interdiction totale.

Une rencontre classée « à haut risque »

Selon le communiqué du club anglais, la police des Midlands de l’Ouest a fait part de ses inquiétudes quant à sa capacité à gérer de potentielles manifestations autour du stade. L’objectif affiché : « assurer la sécurité des supporters assistant au match et des résidents de Birmingham » . La rencontre a donc été classée « à haut risque » par les autorités locales, dans un contexte déjà tendu autour des déplacements des clubs israéliens en Europe.…

SF pour SOFOOT.com