Les supporters du Bayern ont gagné : Jérôme Boateng ne reviendra pas au club
information fournie par So Foot 26/10/2025 à 11:15

Les supporters du Bayern ont gagné : Jérôme Boateng ne reviendra pas au club

Les supporters du Bayern ont gagné : Jérôme Boateng ne reviendra pas au club

Supporters 1. Boateng 0.

Retraité depuis cet été, Jérôme Boateng espère bien rester dans le football en devenant entraîneur. Et comme tout étudiant, l’ancien champion du monde cherche un stage. Et comme il avait la flemme de chercher un club il s’est dit que ça pouvait être bien de faire ce stage d’observation au Bayern Munich où il a passé 10 ans auprès de Vincent Kompany qu’il a côtoyé à Hambourg et à Manchester City. Sauf que les supporters bavarois n’ont pas aimé cette idée et l’ont fait savoir en déployant des banderoles lors de la victoire contre Dortmund et en signant une pétition. Une colère qui s’explique par la condamnation de Boateng en 2024 à une amende de 1,2 millions d’euros pour coups et blessures sur son ex-compagne.…

SO pour SOFOOT.com

