 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les supporters des Bleus se font couper les ailes avant le déplacement en Islande
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 14:57

Les supporters des Bleus se font couper les ailes avant le déplacement en Islande

Les supporters des Bleus se font couper les ailes avant le déplacement en Islande

La compagnie Play a dit stop.

Ce lundi 29 septembre, la compagnie aérienne islandaise Play Airlines a annoncé l’arrêt de son activité, en raison d’une faillite. Dans son communiqué, l’entreprise a évoqué des pertes financières très importantes , notamment par « de faibles ventes de billets » et « des performances financières depuis longtemps inférieures aux prévisions ». Cette faillite intervient de façon inattendue, comme l’a révélé le ministre des Infrastructures islandais , Eyjolfur Armannsson, à la chaine de télévision RUV .…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank