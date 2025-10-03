Les supporters des Bleus se font couper les ailes avant le déplacement en Islande
La compagnie Play a dit stop.
Ce lundi 29 septembre, la compagnie aérienne islandaise Play Airlines a annoncé l’arrêt de son activité, en raison d’une faillite. Dans son communiqué, l’entreprise a évoqué des pertes financières très importantes , notamment par « de faibles ventes de billets » et « des performances financières depuis longtemps inférieures aux prévisions ». Cette faillite intervient de façon inattendue, comme l’a révélé le ministre des Infrastructures islandais , Eyjolfur Armannsson, à la chaine de télévision RUV .…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
