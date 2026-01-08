Les supporters de West Ham désertent leur stade
L’ambiance est définitivement au plus bas à West Ham. Les Hammers se sont inclinés 1-2 à domicile face à Nottingham ce mardi soir, devant des tribunes à moitié vides.
La soirée a été décevante pour West Ham, et pas seulement sur le plan sportif : une victoire leur aurait permis de revenir à un point de Nottingham. Au lieu de cela, sept points séparent désormais le 17ᵉ du 18ᵉ, plongeant les Londoniens dans une lutte pour le maintien plus que préoccupante.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
