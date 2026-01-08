Les supporters de West Ham désertent leur stade

L’ambiance est définitivement au plus bas à West Ham. Les Hammers se sont inclinés 1-2 à domicile face à Nottingham ce mardi soir, devant des tribunes à moitié vides.

La soirée a été décevante pour West Ham, et pas seulement sur le plan sportif : une victoire leur aurait permis de revenir à un point de Nottingham. Au lieu de cela, sept points séparent désormais le 17ᵉ du 18ᵉ, plongeant les Londoniens dans une lutte pour le maintien plus que préoccupante.…

JE pour SOFOOT.com