 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les supporters de Nice annoncent boycotter le derby face à Monaco
information fournie par So Foot 29/09/2025 à 20:54

Les supporters de Nice annoncent boycotter le derby face à Monaco

Les supporters de Nice annoncent boycotter le derby face à Monaco

Pas de scooters ni de fumis sur le Rocher dimanche prochain.

Le derby de la Côte d’Azur se jouera sans la Populaire Sud, le principal groupe d’ultras niçois, qui a annoncé boycotter le déplacement à Monaco à l’occasion de la 7 e journée de Ligue 1 . En cause : la réduction du parcage visiteurs. Habituellement, 1 800 Niçois faisaient le court voyage pour remplir une bonne partie du virage sud du stade Louis-II. Cette fois, avec les travaux en cours dans l’enceinte, la jauge tombe à 1 000 places, dont 600 réservées à la Populaire Sud. Une dérogation avait pourtant déjà permis d’augmenter le parcage visiteurs de 350 places à l’occasion de la réception du Gym.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank