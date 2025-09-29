Les supporters de Nice annoncent boycotter le derby face à Monaco

Pas de scooters ni de fumis sur le Rocher dimanche prochain.

Le derby de la Côte d’Azur se jouera sans la Populaire Sud, le principal groupe d’ultras niçois, qui a annoncé boycotter le déplacement à Monaco à l’occasion de la 7 e journée de Ligue 1 . En cause : la réduction du parcage visiteurs. Habituellement, 1 800 Niçois faisaient le court voyage pour remplir une bonne partie du virage sud du stade Louis-II. Cette fois, avec les travaux en cours dans l’enceinte, la jauge tombe à 1 000 places, dont 600 réservées à la Populaire Sud. Une dérogation avait pourtant déjà permis d’augmenter le parcage visiteurs de 350 places à l’occasion de la réception du Gym.…

FL pour SOFOOT.com