Les supporters de Nancy interdits de déplacement à Sochaux... alors que leur équipe n'y joue pas

S’ils cherchaient une raison de ne pas aller à Sochaux, en voilà une.

Être interdit de déplacement alors même que son équipe ne joue pas, on ne savait pas que c’était possible. Eh bien c’est pourtant ce qui est infligé aux supporters de Nancy pour la rencontre de ce vendredi soir entre … Sochaux et Rouen ! Pour cause, une amitié entre Nancéiens et Rouennais.…

QT pour SOFOOT.com