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L'UEFA va porter plainte contre la FIFA
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 17:49
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L'UEFA va porter plainte contre la FIFA

L'UEFA va porter plainte contre la FIFA

Pour régler les contentieux entre deux grands méchants, rien de mieux que la justice ! L’UEFA compte porter plainte contre la FIFA après le projet de privatisation de la Coupe du monde . Selon The Times , L’instance européenne, par ses avocats, remet en cause le prix auquel Infantino aurait fixé les 20% de parts de la compétition qu’il voulait vendre.

4,2 milliards de dollards : un chiffre qui interpelle l’UEFA, et lui laisse penser qu’Infantino aurait volontairement fixé un prix très bas pour produire un effet d’enchère. Dès lors, ce montant dérisoire aurait amené de nombreux investisseurs et fait artificiellement gonflé la somme demandée pour s’octroyer les parts.

ABS pour SOFOOT.com

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