Le Barça, Manchester City, la Roma... Un gros programme pour le PSG !
Les choses sérieuses. Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, a découvert son programme pour la saison régulière de Ligue des champions ce jeudi soir. Le club de la capitale défiera notamment le Barça et Manchester City, les deux adversaires tirés par le bouton magique dans le chapeau 1.
Plus d’informations à venir. …
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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