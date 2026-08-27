La bonne excuse de Luis Enrique pour ne pas regarder le tirage

Mode Vuelta activé. Le Paris Saint-Germain connaîtra ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions dans quelques minutes. Tous les supporters seront rivés devant leur écran pour assister au tirage au sort… mais pas Luis Enrique . Le coach parisien a confié à la chaîne YouTube du PSG qu’il avait un autre programme en tête pour occuper sa fin de journée.

« Les trois premières années, je l’ai regardé dans mon bureau. Les trois fois, c’était catastrophique, on tirait les plus difficiles » , lance l’Espagnol. Le PSG avait atterri dans le groupe de Dortmund, Milan et Newcastle en 2023-2024. Dans le nouveau format, il avait tiré Arsenal, Manchester City et le Bayern en 2024-2025 , puis Barcelone et à nouveau le Bayern en 2025-2026.…

QB pour SOFOOT.com