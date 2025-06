Les supporters de Manchester United vent debout contre la hausse du prix des places

Le culot personnifié.

Alors que Manchester United sort de sa pire saison depuis 50 ans , la direction a annoncé une hausse du prix des places. Le coût moyen d’un billet sera de 46,51 livres (environ 54 euros) en 2025-2026, contre 41,41 livres en 2024-2025. Il faudra débourser entre 59 et 97 livres pour assister à l’un des six matchs de championnat les plus prestigieux cette saison à Old Trafford, soit entre 68 et 113 euros pour voir une équipe qui vient de finir 15 e de Premier League . « Moins de 1% des tickets seront vendus à 97 livres » , assure le club sur son site, mais les supporters grincent des dents.…

QB pour SOFOOT.com