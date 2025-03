Les supporters de Manchester United manifestent avant le match contre Arsenal

Ambiance très tendue à Old Trafford.

À quelques minutes du coup d’envoi du choc opposant leur équipe à Arsenal à Old Trafford, les supporters de Manchester United ont défilé pour afficher leur mécontentement face à la situation du club . Alors que l’équipe dirigée par Ruben Amorim coule peu à peu dans les tréfonds du classement de Premier League, les dirigeants sont dans le viseur des fans. Entièrement vêtus de noir, ce sont environ 5000 d’entre eux qui ont marché jusqu’au stade , arborant notamment une banderole avec le message suivant : « We want our club back / Some things are worth fighting for » (Nous voulons retrouver notre club / Certaines choses valent la peine de se battre pour elles, en VF). Une manifestation organisée à l’initiative du groupe de supporters The 1958 .…

TB pour SOFOOT.com