Les supporters de Liverpool dénoncent la cupidité de leur direction

Il faut bien que quelqu’un paye le transfert d’Alexander Isak. Et visiblement, Liverpool compte sur ses supporters. Le club a annoncé une augmentation de 3% du prix des billets en 2026-2027, à hauteur de l’inflation. Entre 1,4 et 2 euros de hausse pour un billet de match grand public, entre 24 et 32 euros de plus sur le prix de l’abonnement saisonnier. D’autres augmentations sont susceptibles d’avoir lieu lors des deux saisons suivantes , dans la limite de 5% de hausse. En revanche, le prix des billets juniors reste inchangé (10 euros). Le club a aussi élargi la catégorie jeunes adultes : alors que ce tarif préférentiel était accessible jusqu’à 21 ans, il le sera désormais jusqu’à 24 ans.

Dans un communiqué, le club rappelle que les coûts d’opération ont explosé à Anfield (+85% depuis 2016-2017). Les supporters ont été consultés, mais la direction a estimé que le gel des prix qu’ils réclamaient « n’était pas une option viable » . L’abonnement coûtera donc entre 850 et 1 080 euros en 2026-2027 pour un adulte . Il faudra débourser entre 10 et 73 euros pour un billet unique pour un match de Premier League.…

QB pour SOFOOT.com