Les supporters de Liverpool attendus en nombre au Parc des Princes

Le Parc risque de voir rouge. Alors que le PSG défie à nouveau Liverpool ce mercredi en Ligue des champions, les supporters des Reds seront encore plus nombreux que l’an dernier . Limité à 2000 places lors du huitièmes de finale de 2025, le parcage visiteurs a cette fois été étendu à 2 367 billets. Un chiffre qui ne doit rien au hasard, mais qui correspond en réalité à 5% de la capacité du stade, soit la règlementation UEFA en matière d’accueil de fans adverses.

Un choc qui présente peu de risques

Cette fois, la préfecture de police de Paris a décidé de valider cette jauge maximum , estimant que la rencontre ne présentait pas de risque majeur. La sécurité sera tout de même renforcée autour de ce choc européen. À noter que si la même jauge de 5% est appliquée pour le match retour à Anfield, ils pourraient être 3 063 Parisiens à pousser la bande de Luis Enrique au retour , avec l’idée de marquer une nouvelle fois les esprits en Angleterre.…

TB pour SOFOOT.com