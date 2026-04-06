La drôle de tradition du football lituanien pour Pâques
Les traditions ont la peau dure. En ce week-end de Pâques, le football lituanien a attiré l’attention avec une coutume pour le moins originale . Lors des rencontres disputées ces jours-ci, pas de pile ou face pour déterminer quelle équipe bénéficiera de l’engagement en début de rencontre, mais plutôt un duel… d’œufs de Pâques.
During easter in Lithuanian top football league you dont throw coin....you do traditional easter egg tapping 👍 pic.twitter.com/hvxKBh6Op1…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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