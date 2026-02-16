Lettre de motivation pour le poste d’entraîneur de l’OM

Lettre de motivation pour le poste d’entraîneur de l’OM

Roberto De Zerbi parti, le dossier Habib Beye en pause et la crise sportive qui se poursuit : l’Olympique de Marseille va devoir trancher concernant son futur entraîneur. Et ça tombe plutôt bien : nous avons déniché le profil parfait pour ravir Pablo Longoria.

« Monsieur Longoria,

La fortune sourit aux audacieux. C’est avec cette devise en tête, et au vu des récents événements malheureux qui frappent l’Olympique de Marseille, que je vous transmets par la présente ma candidature au poste d’entraîneur de votre glorieuse institution.…

Par Tom Binet, un candidat intéressé pour SOFOOT.com