Une bagarre éclate sur le terrain des U18 de Gretz-Armainvilliers, 11 jeunes en garde à vue

Un peu de froid et ça y est, les esprits s’échauffent. Ce dimanche à Gretz-Armainvilliers, les U18 des équipes de Gretz-Tournan et de Bussy Saint-Georges se sont affrontés dans le cadre d’un match de championnat, mais aussi en dehors de ce cadre. Comme le rapporte La République de Seine-et-Marne , la police a indiqué qu’un incident s’est produit suite à une action de jeu .

En effet, un joueur de Bussy Saint-Georges aurait effectué un tacle trop rugueux sur son adversaire de Gretz-Tournan, provoquant un accrochage, puis une bagarre générale . La rencontre a été interrompue suite aux évènements.…

SW pour SOFOOT.com