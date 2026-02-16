Les Rangers tapent Hearts et relancent la Scottish Premiership

Les Rangers brisent des Hearts le lendemain de la Saint-Valentin. La course au titre en Scottish Premiership est relancée . Ce dimanche, Heart of Midlothian s’est déplacé à l’Ibrox Stadium, la forteresse des Rangers, pour la 27 e journée du championnat écossais. Pourtant mené au score, le club de Glasgow s’est imposé 4-2, aidé par le triplé de son buteur portugais Youssef Chermiti .

Les Gers sont invaincus depuis le 21 décembre dernier lors d’un déplacement à… Édimbourg, au Tynecastle Stadium des Hearts. Longtemps en tête, les Jambos n’ont plus que deux points d’avance sur les Rangers et trois sur le Celtic, qui a joué un match de moins.…

EA pour SOFOOT.com