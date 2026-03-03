Les supporters de ce club italien invoquent Donald Trump pour menacer leur président

La guerre ouverte continue entre les fans de la Lazio et leur président. Et ce lundi, elle a atteint un stade bien supérieure, avec un tag absolument lunaire adressé… à Donald Trump ! « Message pour Donald Trump, (Claudio) Lotito a beaucoup de pétrole et c’est un dictateur », a écrit un supporter laziali dans une rue de Rome. Président de la Lazio depuis 2004, entrepreneur dans l’entretien et la sécurité et sénateur italien, Lotito est très critiqué dans le Latium pour la gestion de son club .

Buongiorno dalla Capitale... Amo questa città e la genialità dei romani!#Lazio #Lotito #lotitovattene #LiberaLaLazio #TrumpsWar pic.twitter.com/h3JE6T2cjX…

TJ pour SOFOOT.com