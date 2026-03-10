 Aller au contenu principal
Les statistiques ne sont plus du tout en faveur d'un doublé du PSG en Ligue des champions
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 09:48

Marrant, on n’a pas encore vu ça pour la Coupe de France. Le statisticien en chef Opta a lâché son classement des favoris pour soulever la Ligue des champions cette saison . Surprise : l’OM n’y figure pas, Monaco non plus. Ah pardon… C’est la déchéance côté clubs français : le PSG ne serait pas en très bonne posture pour défendre son titre , seulement septième avec 4,3% de chances. Le sacre de l’an passé ne suffit donc plus pour être craint : les perf’ en demi-teintes font leur effet.

Arsenal et le Bayern Munich se détachent du lot avec respectivement 26,7% et 16,4% de chances de soulever la coupe aux grandes oreilles. Derrière, Liverpool suit (avec 11,4% de chances, on ne sait pas trop comment mais ok), suivi de Manchester City (11,1% de chances). Un top 7 clos par le FC Barcelone (9,7%), par Chelsea (6,4%) et donc par le PSG .…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
