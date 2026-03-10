Les statistiques ne sont plus du tout en faveur d'un doublé du PSG en Ligue des champions

Marrant, on n’a pas encore vu ça pour la Coupe de France. Le statisticien en chef Opta a lâché son classement des favoris pour soulever la Ligue des champions cette saison . Surprise : l’OM n’y figure pas, Monaco non plus. Ah pardon… C’est la déchéance côté clubs français : le PSG ne serait pas en très bonne posture pour défendre son titre , seulement septième avec 4,3% de chances. Le sacre de l’an passé ne suffit donc plus pour être craint : les perf’ en demi-teintes font leur effet.

Arsenal et le Bayern Munich se détachent du lot avec respectivement 26,7% et 16,4% de chances de soulever la coupe aux grandes oreilles. Derrière, Liverpool suit (avec 11,4% de chances, on ne sait pas trop comment mais ok), suivi de Manchester City (11,1% de chances). Un top 7 clos par le FC Barcelone (9,7%), par Chelsea (6,4%) et donc par le PSG .…

