Les statistiques de Florian Wirtz font peur

116. Comme le montant, en livre sterling, du transfert de Florian Wirtz vers Liverpool, à l’été 2025. C’est sans doute aussi le nombre de fois par match où les supporters des Reds s’arrachent les cheveux en le voyant jouer. Malgré ses capacités connues et reconnues, le meneur de jeu allemand n’y arrive pas depuis son arrivée et de nombreux chiffres l’illustrent.

Moins fort que Bellerín

Avec seulement sept buts et onze passes décisives en 56 matchs , ses statistiques sont trop maigres pour un joueur de son statut. Pire, d’après le compte X The Touchline, l’Allemand n’a pas réussi à être décisif ni à créer une seule grosse occasion lors de 31 des 39 matchs disputés, soit 79 %. Encore en difficulté face à Manchester City, dimanche, il a souffert de la comparaison avec les offensifs adverse.…

EL pour SOFOOT.com