L'OM pourrait se faire prêter un jeune talent d'Arsenal

Direction le Sud ? Selon les informations de The Athletic , l’Olympique de Marseille travaillerait sur un prêt d’Ethan Nwaneri. Désormais âgé de 18 ans, l’ailier a disputé son premier match de Premier League dès septembre 2022, à seulement 15 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur à débuter dans l’histoire du championnat.

Un prêt express à l’OM ?

Cette saison, il dispose toutefois de très peu de temps de jeu et doit faire face à une concurrence accrue après les arrivées d’Eberechi Eze et de Noni Madueke. Malgré cette situation, Arsenal continue de miser sur le long terme sur l’Anglais.…

JE pour SOFOOT.com