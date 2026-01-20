Brahim Díaz s’est-il inspiré de Franck Dubosc ?

On ne sait pas s’il aurait dû remporter le trophée de meilleur buteur ou un César. Dans le temps additionnel de l’intenable finale de la CAN opposant le Maroc au Sénégal (0-1) , l’équipe hôte tenait l’action rêvée pour s’offrir son premier titre continental depuis 50 ans : un penalty.

Ce seigneur de Franck Dubosc

Un but servi sur un plateau d’argent, n’est-ce pas ? Mais Brahim Díaz a raté l’immanquable avec une panenka complètement loupée. Il faut croire que le Marocain est un cinéphile averti comme un autre et qu’il n’était pas passé à côte du film d’Olivier Dahan, sorti en salles en 2012.…

SW pour SOFOOT.com