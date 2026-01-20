 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brahim Díaz s’est-il inspiré de Franck Dubosc ?
information fournie par So Foot 20/01/2026 à 12:45

Brahim Díaz s’est-il inspiré de Franck Dubosc ?

Brahim Díaz s’est-il inspiré de Franck Dubosc ?

On ne sait pas s’il aurait dû remporter le trophée de meilleur buteur ou un César. Dans le temps additionnel de l’intenable finale de la CAN opposant le Maroc au Sénégal (0-1) , l’équipe hôte tenait l’action rêvée pour s’offrir son premier titre continental depuis 50 ans : un penalty.

Ce seigneur de Franck Dubosc

Un but servi sur un plateau d’argent, n’est-ce pas ? Mais Brahim Díaz a raté l’immanquable avec une panenka complètement loupée. Il faut croire que le Marocain est un cinéphile averti comme un autre et qu’il n’était pas passé à côte du film d’Olivier Dahan, sorti en salles en 2012.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pourquoi le PSG doit fuir la tentation du copier-coller
    Pourquoi le PSG doit fuir la tentation du copier-coller
    information fournie par So Foot 20.01.2026 12:39 

    Dans la tête des supporters du PSG, la septième journée de Ligue des champions renvoie instantanément aux souvenirs de la victoire dingue contre Manchester City, un an quasi jour pour jour plus tôt. Ils veulent s’y accrocher, revivre ce moment de bascule, et, surtout, ... Lire la suite

  • L'OM pourrait se faire prêter un jeune talent d'Arsenal
    L'OM pourrait se faire prêter un jeune talent d'Arsenal
    information fournie par So Foot 20.01.2026 12:21 

    Direction le Sud ? Selon les informations de The Athletic , l’Olympique de Marseille travaillerait sur un prêt d’Ethan Nwaneri. Désormais âgé de 18 ans, l’ailier a disputé son premier match de Premier League dès septembre 2022, à seulement 15 ans, devenant ainsi ... Lire la suite

  • Samuel Eto'o : "Le geste de Sadio Mane en finale de la CAN est celui d'un grand leader"
    Samuel Eto'o : "Le geste de Sadio Mane en finale de la CAN est celui d'un grand leader"
    information fournie par France 24 20.01.2026 12:20 

    Dans un entretien accordé à France 24, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, félicite le Sénégal pour sa victoire et salue "le geste de grand leader" de Sadio Mané qui a ramené ses coéquipiers sur le terrain. Il dénonce les "faits de ... Lire la suite

  • Un amateur de bain en eau froide s'asperge sur les rives lac Shichahai, au coeur de Pékin, le 20 juin 2026 ( AFP / Adek BERRY )
    Givrés? En Chine, des nageurs bravent les eaux glacées
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:06 

    Un vent mordant balaie Pékin ce mardi et le thermomètre affiche –7°C. Pas assez pour refroidir Yang Zi, 62 ans: en maillot de bain, il se jette sans hésiter dans les eaux glaciales d'un lac. "C'est une façon de profiter de la nature", explique le retraité à l'AFP. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank