Les stades au cœur de la campagne pour les municipales
information fournie par So Foot 08/03/2026 à 23:48

Le premier tour des élections municipales a lieu dimanche en France. Sans être une priorité, différents stades ont nourri les débats aux quatre coins de l’Hexagone, de Brest à Paris, en passant par Nîmes ou Montpellier.

Brest et le spectre de l’Arkéa Park

En octobre, le tribunal administratif a suspendu le projet d’Arkéa Park, future enceinte de 15 000 places du Stade brestois, en raison de préoccupations environnementales. « La décision du Tribunal ne remet pas en cause la qualité du projet, mais nous invite à l’étayer par des informations plus précises » , tenait à rassurer le président du SB29 Denis Le Saint cet automne. En attendant que la justice tranche, les candidats à la mairie ont exprimé des positions différentes. Pour Cécile Beaudouin (LFI), priorité à la rénovation de Francis-Le Blé compte tenu du coût financier et de l’impact « significatif » qu’aurait un nouveau stade « dans une zone où nichent des espèces protégées » . Les autres candidats plaident plutôt pour l’Arkéa Park.

Le maire actuel, François Cuillandre (PS), estime dans Ouest-France que le club a besoin « d’équipements adaptés à ses objectifs sportifs et aux exigences réglementaires. Dans son état actuel, le stade Francis-Le Blé ne permet pas durablement d’accompagner l’évolution du club. » Franck Besombes (DVD) voit l’opportunité de « dessiner la ville de demain » et d’installer le musée et l’auditorium sur le site de Francis-Le Blé. Yves Pagès (RN) et Stéphane Roudaut (DVD) sont aussi favorables au nouveau stade. Idem pour Reza Salami (DVG), mais il estime qu’il s’agit « avant tout d’un projet privé » et que « le montage financier devra être revu » . Le projet est estimé à 106 millions d’euros. Les collectivités apporteraient environ 30 millions d’euros, plus 15 à 25 millions d’euros d’aménagements extérieurs. Sébastien Muscat (DVG) souhaite quant à lui laisser les Brestois trancher entre une rénovation de Le Blé et un nouveau stade via un référendum local.…

