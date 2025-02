Les Sounders de Seattle offrent des billets gratuits pour attirer de nouveaux supporters

Le Paris FC fait des émules.

Les Sounders de Seattle Sounders ont annoncé le lancement de « First Match On Us », un programme innovant visant à offrir aux habitants de l’État de Washington une première expérience gratuite d’un match du club . En partenariat avec la tribu amérindienne Puyallup et l’Emerald Queen Casino, cette initiative inédite permet à toute personne n’ayant jamais acheté de billet pour un match des Sounders d’obtenir deux places gratuites, accompagnées d’un accueil personnalisé et d’un cadeau souvenir.…

BGC pour SOFOOT.com