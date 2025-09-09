Les Socios Verts vont bien faire leur entrée dans le capitale de l'AS Saint-Étienne
Prends en de la graine la multipropriété.
À la recherche de fonds depuis plusieurs mois, le collectif de supporters de l’AS Saint-Étienne « Socios Vert » est parvenu à lever 125 000 euros, une somme suffisante pour entrer dans le capital de l’ASSE à hauteur de 0,1% . Crée en 2021, le groupe devient donc actionnaire minoritaire à la suite de l’agrément du Conseil d’administration de la SASP (Société anonyme sportive professionnelle) de l’ASSE, survenu ce mardi.…
MBC pour SOFOOT.com
