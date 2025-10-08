Les socios de Sochaux sortent le chéquier pour le centre de formation
Sochaux bientôt en Bundesliga.
Deux ans après avoir sauvé leur club d’un naufrage annoncé, les Sociochaux ont remis la main à la poche. L’association de supporters, désormais actionnaire du club (actuel 6 e de National), est la première à participer directement à la gouvernance d’un club professionnel en France, et a déjà levé selon un communiqué 100 000 euros pour le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard , avec 2 200 contributeurs prêts à miser sur les prochains joueurs « made in Seloncourt » .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
