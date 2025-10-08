 Aller au contenu principal
Les socios de Sochaux sortent le chéquier pour le centre de formation
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 10:36

Sochaux bientôt en Bundesliga.

Deux ans après avoir sauvé leur club d’un naufrage annoncé, les Sociochaux ont remis la main à la poche. L’association de supporters, désormais actionnaire du club (actuel 6 e de National), est la première à participer directement à la gouvernance d’un club professionnel en France, et a déjà levé selon un communiqué 100 000 euros pour le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard , avec 2 200 contributeurs prêts à miser sur les prochains joueurs « made in Seloncourt » .…

SF pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank