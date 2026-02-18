Infantino l'assure : tout le Mondial sera disputé « à guichets fermés »

Sans la moitié des supporters des pays en lice, ça risque d’être compliqué. Pourtant, Gianni Infantino l’assure : les stades du Mondial 2026 seront pleins. Les 104 matchs de l’été seront disputés « à guichets fermés », a prophétisé le patron de la FIFA lors d’une interview à la chaîne CNBC . « La demande est là », assure-t-il, affirmant qu’il y a eu « 508 millions de demandes de billets en quatre semaines pour environ sept millions de billets disponibles, venant de plus de 200 pays dans le monde. » Mais encore ? « On n’a jamais vu ça ! C’est incroyable. » Mieux : «C’est comme si, en un mois, vous aviez 104 éditions du Super Bowl. » 104 fois Bad Bunny, donc.

Des revenus records

Gianni Infantino a également pris sa calculette : la FIFA gagnera la petite somme de « 11 milliards d’euros » , voire « plus » , pour organiser la compétition. Mais heureusement, car « chaque dollar est réinvesti dans le football des 211 pays. » Le big boss a également été questionné sur les sommes astronomiques que devront dépenser les supporters, et ça ne l’inquiète pas trop : « le prix des billets a été fixé mais il existe, notamment aux États-Unis, une chose qui s’appelle la tarification dynamique. C’est ce qui fait que les prix augmentent ou diminuent. » Aussi, selon le néo-Libanais, les tarifs vont encore « augmenter. Cela fait partie du marché » . Une deuxième phase de ventes de billets débutera en avril.…

UL pour SOFOOT.com