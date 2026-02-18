Bodø/Glimt éblouit l'Inter

Bodø/Glimt 3-1 Inter

Buts : Fet (20 e ), Hauge (61 e ) et Høgh (64 e ) pour les Norvégiens // Esposito (30 e ) pour les Italiens

En Bodø organisée, personne peut les canaliser. La nouvelle formule de Ligue des champions a beau proposer plus de matchs, plus de rencontres déséquilibrées et laisser des équipes se qualifier pour les barrages avec deux victoires en huit matchs, elle n’empêche pas les belles histoires. Après sa victoire contre l’Inter (3-1) , qui reste le dernier finaliste de la compétition, la légende de Bodø/Glimt est plus tenace que jamais.…

UL pour SOFOOT.com