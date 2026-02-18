 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bodø/Glimt éblouit l'Inter
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 22:52

Bodø/Glimt éblouit l'Inter

Bodø/Glimt éblouit l'Inter

Bodø/Glimt 3-1 Inter

Buts : Fet (20 e ), Hauge (61 e ) et Høgh (64 e ) pour les Norvégiens // Esposito (30 e ) pour les Italiens

En Bodø organisée, personne peut les canaliser. La nouvelle formule de Ligue des champions a beau proposer plus de matchs, plus de rencontres déséquilibrées et laisser des équipes se qualifier pour les barrages avec deux victoires en huit matchs, elle n’empêche pas les belles histoires. Après sa victoire contre l’Inter (3-1) , qui reste le dernier finaliste de la compétition, la légende de Bodø/Glimt est plus tenace que jamais.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le leader de Premier League perd des points chez le dernier
    Le leader de Premier League perd des points chez le dernier
    information fournie par So Foot 18.02.2026 23:44 

    Wolves 2-2 Arsenal Buts : Bueno (61 e ) et Edozie (90 e +4) pour les Wolves // Saka (5 e ) et Hincapié (56 e ) pour les Gunners Deux surprises, un seul match. La première, c’est que Wolverhampton gagne des points. Bons derniers de Premier League, les Orange ont ... Lire la suite

  • Un des objectifs d'Habib Beye à l'OM ? «Tenter de remporter la Coupe de France»
    Un des objectifs d'Habib Beye à l'OM ? «Tenter de remporter la Coupe de France»
    information fournie par So Foot 18.02.2026 23:27 

    Place au foot, désormais. Après avoir dit au revoir à Roberto de Zerbi, au revoir puis rebonjour à Medhi Benatia, l’OM a trouvé son nouvel entraîneur. Il s’appelle Habib Beye. L’ancien entraîneur du Red Star et du Stade rennais pose ses valises dans la cité phocéenne ... Lire la suite

  • Bruges ne lâche pas la grappe à l'Atlético
    Bruges ne lâche pas la grappe à l'Atlético
    information fournie par So Foot 18.02.2026 23:14 

    Club Bruges 3-3 Atlético de Madrid Buts : Onyedika (53 e ),Tresoldi (60 e ), Tzolis (89 e ) pour les Blauw-Zwart // Álvarez (8 e ), Lookman (45+2 e ), Ordoñez (csc, 79 e ) pour les Colchoneros Plus haletant que Marty Supreme . Au terme d’une rencontre mouvementée, ... Lire la suite

  • Grâce à Schick, Leverkusen bien parti pour se qualifier
    Grâce à Schick, Leverkusen bien parti pour se qualifier
    information fournie par So Foot 18.02.2026 23:07 

    Olympiakós 0-2 Leverkusen Buts : Schick (60 e et 63 e ) pour les Allemands C’est Schick. Cet Olympiakós-Leverkusen n’a pas été très disco-funk, mais qu’importe, puisqu’un artiste a illuminé la soirée. En trois minutes, Patrick Schick a marqué deux buts au Pirée, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank