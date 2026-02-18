 Aller au contenu principal
Amende et sanction pour la tribune Auteuil après PSG-OM
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 21:41

Les sanctions tombent. Dix jours après le Classique, la commission de discipline de la LFP a annoncé ses premières mesures à l’encontre du PSG et de la tribune Auteuil. Celle-ci sera partiellement fermée lors des deux prochaines rencontres du PSG , contre Metz et Monaco. Le PSG a également reçu une amende de 10 000 euros. Dans son communiqué, la LFP évoque un « usage massif d’engins pyrotechniques » , l’utilisation d’un « pointeur laser » et a constaté des « expressions orales et visuelles entraînant une interruption temporaire de la rencontre. »

Déjà le cas après le retour de Rabiot au Parc des Princes

Elle fait très probablement référence au au tifo représentant un livreur de la marque DPD avec comme banderole « Les Marseillais c’est des livreurs » . La rencontre avait été brièvement arrêté par Monsieur Willy Delajod en raison de chants jugés discriminatoires. Le speaker avait demandé aux supporters parisiens d’arrêter. Dans la foulée, la LFP avait annoncé la convocation du PSG par la commission de discipline. La tribune avait déjà été en partie fermée après les insultes envers Adrien Rabiot, la saison dernière.…

L'offre BoursoBank