Hansi Flick lance un appel pour une nouvelle remontada du Barça

Une inspi de 2017 ? Interviewé par le FC Barcelone avant d’inaugurer son centième match sur le banc catalan face à Villarreal ce samedi, Hansi Flick croit pouvoir réaliser une remontada en demi-finale de Coupe du Roi .

Sèchement battus 4-0 au Metropolitano de l’Atlético de Madrid à l’aller, les Blaugrana n’ont plus qu’à prier pour faire comme Neymar et ses copains face au PSG neuf ans plus tôt, le 3 mars prochain.…

SW pour SOFOOT.com