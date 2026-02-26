Hansi Flick lance un appel pour une nouvelle remontada du Barça
Une inspi de 2017 ? Interviewé par le FC Barcelone avant d’inaugurer son centième match sur le banc catalan face à Villarreal ce samedi, Hansi Flick croit pouvoir réaliser une remontada en demi-finale de Coupe du Roi .
Sèchement battus 4-0 au Metropolitano de l’Atlético de Madrid à l’aller, les Blaugrana n’ont plus qu’à prier pour faire comme Neymar et ses copains face au PSG neuf ans plus tôt, le 3 mars prochain.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer