Les salariés des Girondins de Bordeaux reçoivent enfin leurs salaires

C’est la folie des grandeurs à Bordeaux. Les joueurs, le staff et les salariés des Girondins ont attendu le 19 août pour recevoir leur paie du mois de juillet. Sud Ouest l’affirme ce mercredi soir : les candidats à la reprise du club, le fonds d’investissement britannique Sparta Capital et le groupe d’investisseurs Park Bench, ont versé les salaires, une somme totale estimée entre 100 000 et 150 000 euros. Les membres du club n’avaient pas reçu leurs paies depuis le 5 juillet.

« C’est incroyable qu’ils n’aient pas été payés auparavant »

Le patron de Spart Capital Franck Tuil a expliqué la démarche dans un entretien au quotidien sudiste : « Nous ne savons encore ce qui peut se passer, mais nous avons décidé que c’était important pour l’institution. De son côté, Jérémy Green, investisseur avec Park Bench affirme que « c’est incroyable qu’ils n’aient pas été payés auparavant. » …

MBC pour SOFOOT.com