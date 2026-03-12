Les sacrés chiffres du PSG contre Chelsea

Plus c’est rare, mieux c’est. Et le Paris Saint-Germain l’a visiblement compris, en témoigne son beau succès contre Chelsea (5-2), ce mercredi soir en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Le PSG devient ainsi le premier club français a passer cinq buts à un club anglais en phase à élimination directe de C1 (en 29 confrontations tout de même, depuis la première édition en 92-93) mais également la bête noire des Blues , son adversaire briton préféré (quatre victoires).

AB pour SOFOOT.com