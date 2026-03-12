Wesley Fofana croit toujours à la qualif’ de Chelsea

Believe, comme dirait Ted Lasso. Wesley Fofana, défenseur de Chelsea, croit encore à la qualification malgré la défaite 5-2 des Blues face au Paris Saint-Germain lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. « Un immense exploit ? Je ne sais pas mais c’est possible, tout est possible dans la vie , philosophe le Français avant de rafraichir la mémoire aux distraits. Après le match, on se l’est dit dans le vestiaire, il y a un match retour. » Mais non ?

Mistakes, mistakes, mistakes

Des erreurs ont plombé le match de son équipe et deux buts de Khvicha Kvaratskhelia en fin de match diminuent un peu plus les chances de qualification des Londoniens . « Très déçu parce qu’on fait des erreurs et on les paie cash. C’est une grande équipe. On a été sanctionné à chaque fois qu’on a fait une erreur. Et oui, on est déçu parce que même à la fin du match, il y a 4-2 et on fait encore preuve d’immaturité, on va les presser alors que le match est terminé. On a juste à garder le 4-2 et il y a un match retour. Donc on prend ce cinquième but qui fait encore plus mal. Mais voilà, il y a trois buts à remonter, on va tout faire pour », déroule lucidement Fofana.…

