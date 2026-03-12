 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wesley Fofana croit toujours à la qualif’ de Chelsea
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 11:00

Wesley Fofana croit toujours à la qualif’ de Chelsea

Wesley Fofana croit toujours à la qualif’ de Chelsea

Believe, comme dirait Ted Lasso. Wesley Fofana, défenseur de Chelsea, croit encore à la qualification malgré la défaite 5-2 des Blues face au Paris Saint-Germain lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. « Un immense exploit ? Je ne sais pas mais c’est possible, tout est possible dans la vie , philosophe le Français avant de rafraichir la mémoire aux distraits. Après le match, on se l’est dit dans le vestiaire, il y a un match retour. » Mais non ?

Mistakes, mistakes, mistakes

Des erreurs ont plombé le match de son équipe et deux buts de Khvicha Kvaratskhelia en fin de match diminuent un peu plus les chances de qualification des Londoniens . « Très déçu parce qu’on fait des erreurs et on les paie cash. C’est une grande équipe. On a été sanctionné à chaque fois qu’on a fait une erreur. Et oui, on est déçu parce que même à la fin du match, il y a 4-2 et on fait encore preuve d’immaturité, on va les presser alors que le match est terminé. On a juste à garder le 4-2 et il y a un match retour. Donc on prend ce cinquième but qui fait encore plus mal. Mais voilà, il y a trois buts à remonter, on va tout faire pour », déroule lucidement Fofana.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thibaut Courtois déclare sa flamme Federico Valverde
    Thibaut Courtois déclare sa flamme Federico Valverde
    information fournie par So Foot 12.03.2026 11:06 

    Ah, voilà un mec qui s’y connaît en bagnoles. Le Real Madrid a déglingué Manchester City (3-0) avec un premier triplé du capi Federico Valverde , et Thibaut Courtois n’en démord pas : l’Uruguayen n’a rien à envier à une F1 . « Il était épuisé, mais Fede Valverde ... Lire la suite

  • Ligue des champions: le PSG domine Chelsea 5-2 en 8e de finale aller
    Ligue des champions: le PSG domine Chelsea 5-2 en 8e de finale aller
    information fournie par AFP Video 12.03.2026 10:52 

    Le PSG a tremblé mais a pris une très belle option pour la qualification en s'imposant 5 à 2 contre Chelsea mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions, avant le retour mardi à Londres.

  • Bradley Barcola et Lucas Hernandez ne boudent pas leur plaisir
    Bradley Barcola et Lucas Hernandez ne boudent pas leur plaisir
    information fournie par So Foot 12.03.2026 10:47 

    Un Barcogoal et d’autres golazos, ça régale. Dans la retentissante victoire du PSG face à Chelsea lors de la manche aller des huitièmes de finale de Ligue des champions (5-2), Bradley Barcola a enfilé le costard du patron pour la première fois depuis un moment ... Lire la suite

  • Secoué par Chelsea, Paris se rebelle et s'impose dans les dernières minutes
    Secoué par Chelsea, Paris se rebelle et s'impose dans les dernières minutes
    information fournie par France 24 12.03.2026 10:41 

    Rattrapés à deux reprises par des Blues entreprenants, les Parisiens s'imposent finalement 5 buts à 2 et mettent un pied en quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec 3 buts inscrits dans le dernier quart d'heure, le PSG semble avoir retrouvé la confiance ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank