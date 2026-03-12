 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bradley Barcola et Lucas Hernandez ne boudent pas leur plaisir
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 10:47

Bradley Barcola et Lucas Hernandez ne boudent pas leur plaisir

Bradley Barcola et Lucas Hernandez ne boudent pas leur plaisir

Un Barcogoal et d’autres golazos, ça régale. Dans la retentissante victoire du PSG face à Chelsea lors de la manche aller des huitièmes de finale de Ligue des champions (5-2), Bradley Barcola a enfilé le costard du patron pour la première fois depuis un moment . Auteur de son premier caramel en C1 depuis le 19 février 2025 lors du barrage retour face au Stade brestois, l’international français pense que les Parisiens tiennent quelque chose avec ce succès.

« C’est vraiment un de nos matchs référence je pense, parce qu’on a vraiment joué collectivement du début à la fin, explique l’ancien Lyonnais. Même les remplaçants nous ont vraiment aidés sur cette fin de match. C’est vraiment bien de jouer comme ça, je pense qu’on a tous pris du plaisir à jouer et j’espère qu’on va continuer comme ça. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thibaut Courtois déclare sa flamme Federico Valverde
    Thibaut Courtois déclare sa flamme Federico Valverde
    information fournie par So Foot 12.03.2026 11:06 

    Ah, voilà un mec qui s’y connaît en bagnoles. Le Real Madrid a déglingué Manchester City (3-0) avec un premier triplé du capi Federico Valverde , et Thibaut Courtois n’en démord pas : l’Uruguayen n’a rien à envier à une F1 . « Il était épuisé, mais Fede Valverde ... Lire la suite

  • Wesley Fofana croit toujours à la qualif’ de Chelsea
    Wesley Fofana croit toujours à la qualif’ de Chelsea
    information fournie par So Foot 12.03.2026 11:00 

    Believe, comme dirait Ted Lasso. Wesley Fofana, défenseur de Chelsea, croit encore à la qualification malgré la défaite 5-2 des Blues face au Paris Saint-Germain lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. « Un immense exploit ? Je ne sais pas mais ... Lire la suite

  • Ligue des champions: le PSG domine Chelsea 5-2 en 8e de finale aller
    Ligue des champions: le PSG domine Chelsea 5-2 en 8e de finale aller
    information fournie par AFP Video 12.03.2026 10:52 

    Le PSG a tremblé mais a pris une très belle option pour la qualification en s'imposant 5 à 2 contre Chelsea mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions, avant le retour mardi à Londres.

  • Secoué par Chelsea, Paris se rebelle et s'impose dans les dernières minutes
    Secoué par Chelsea, Paris se rebelle et s'impose dans les dernières minutes
    information fournie par France 24 12.03.2026 10:41 

    Rattrapés à deux reprises par des Blues entreprenants, les Parisiens s'imposent finalement 5 buts à 2 et mettent un pied en quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec 3 buts inscrits dans le dernier quart d'heure, le PSG semble avoir retrouvé la confiance ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank