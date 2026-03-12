Thibaut Courtois déclare sa flamme Federico Valverde

Ah, voilà un mec qui s’y connaît en bagnoles. Le Real Madrid a déglingué Manchester City (3-0) avec un premier triplé du capi Federico Valverde , et Thibaut Courtois n’en démord pas : l’Uruguayen n’a rien à envier à une F1 .

« Il était épuisé, mais Fede Valverde est un bolide qui ne cesse de courir et de se battre, claque le géant belge. Fede est un joueur très rapide, ça ne se voit peut-être pas, mais il est vraiment très rapide et il a un excellente qualité de frappe. »…

SW pour SOFOOT.com