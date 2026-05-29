Les rumeurs sur Julian Álvarez font enrager l’Atlético

La saga Álvarez continue. PSG ou Barcelone ? Barcelone ou PSG ? Les rumeurs sur le départ de l’attaquant argentin sont alimentées tous les jours. Mais dans tout ça, que dit l’Atlético ? Le club madrilène se dit fatigué des spéculations incessantes autour de la Araña . En effet, une source du club aurait indiqué à Marca que « Julian n’est pas à vendre » .

Aucun contact, aucune offre

Les Colchoneros assurent « qu’aucune offre et aucune réunion » n’ont eu lieu concernant l’ancien joueur de Manchester City. « Nous en avons assez de ces mois de mensonges, de demi-vérités, de harcèlement de nos joueurs en zones mixtes et de questions absurdes qui font partie d’une campagne préméditée » , explique une voix du club au quotidien espagnol.…

EM pour SOFOOT.com