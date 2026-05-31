Nouveau sacre pour Khvicha Kvaratskhelia

Avant le ballon d’or ? Celui qui a porté le PSG en C1 cette saison, Khvicha Kvaratskhelia a été désigné meilleur joueur de la Ligue des champions 2025/2026 a annoncé ce dimanche l’UEFA au lendemain du deuxième sacre européen d’affilée du club parisien.

✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/vkfBtCMEP1…

LB pour SOFOOT.com