Nouveau sacre pour Khvicha Kvaratskhelia
Avant le ballon d’or ? Celui qui a porté le PSG en C1 cette saison, Khvicha Kvaratskhelia a été désigné meilleur joueur de la Ligue des champions 2025/2026 a annoncé ce dimanche l’UEFA au lendemain du deuxième sacre européen d’affilée du club parisien.
✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/vkfBtCMEP1…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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