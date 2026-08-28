Les retrouvailles entre Davide Ancelotti et Fabián Ruiz seront forcément spéciales

Il y a des histoires qui sont trop belles pour ne pas être racontées. Celle entre Davide Ancelotti et Fabián Ruiz l’est. En mai 2018, le premier est nommé entraîneur adjoint de Naples pendant que le deuxième regarde, depuis son canapé, l’Espagne sortir en huitièmes de finale de Coupe du monde. Plus de huit ans plus tard, les deux hommes se retrouvent ce vendredi soir , au stade Pierre-Mauroy, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 entre Lille et le Paris Saint-Germain.

Le fils a l’oeil

Le coach des Dogues, adjoint de son père au Napoli lors de la saison 2018-2019, avait repéré le milieu espagnol d’une manière pour le moins originale . En juillet 2018, l’Italien avouait au média transalpin Il Napolista passer du temps à Séville « pour des raisons sentimentales » . Le fan de football qu’il est n’a pas pu se retenir de s’intéresser aux deux équipes de la ville (le FC Séville et le Betis Séville) et donc aux joueurs.…

AC pour SOFOOT.com