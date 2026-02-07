Les résultats de Liverpool jugés trop durement après la mort de Jota ?

Impossible d’oublier. Liverpool a été profondément touché par le décès brutal de Diogo Jota et de son frère André, en juillet dernier, alors que l’attaquant des Reds venait de se marier. L’équipe d’Arne Slot, championne d’Angleterre en titre, réalise une saison en dents de scie , surtout en Premier League, avec seulement 11 victoires en 24 matchs . Caoimhín Kelleher a quitté le club l’été dernier pour sortir de l’ombre d’Alisson mais le gardien irlandais, désormais à Brentford, regrette que les résultats des Reds soient jugés avec sévérité.

« Les gens s’attendent à ce que vous passiez à autre chose assez vite »

« J’ai beaucoup de bons amis là-bas. C’est une période très difficile pour eux, une saison difficile, avec des circonstances que les gens ne prennent probablement pas trop en compte , confie-t-il à The Independent. C’est difficile d’entendre les gens parler des joueurs de Liverpool et de leurs performances, car je ne pense pas que cette saison soit importante pour eux d’un point de vue footballistique. » …

QB pour SOFOOT.com