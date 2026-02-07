Le Bâton de Bourbotte change de mains
Brest 2-0 Lorient
Buts : Labeau Lascary (50 e ), Ajorque (77 e )
Le fameux retour de bâton. Après neuf matchs sans défaite en Ligue 1, Lorient a vu sa série disparaître au stade Francis Le Blé. Double peine : les Merlus laisseront aussi le Bâton de Bourbotte à Brest (2-0). Tout s’est joué en deuxième période. Yvon Mvogo a détourné le centre de Kenny Lala du bout des gants, mais Rémy Labeau Lascary a récupéré le ballon et enchaîné immédiatement en frappant fort entre ses jambes (1-0, 50 e ) . L’attaquant de 22 ans n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 28 septembre.…
QB pour SOFOOT.com
