Les supporters lensois se font taper sur les doigts par l'UEFA

Personne n’y échappe. À l’instar de Feyenoord et du comportement racistes de certains de ses supporters à Barcelone, Lens a également été rattrapé par la patrouille de l’UEFA mais « seulement » pour une histoire de fumigènes.

Une amende assortie d’une suspension avec sursis

De retour en Ligue des champions, les supporters lensois avaient utilisé des engins pyrotechniques dans le parcage de la Fortuna Arena du Slavia Prague lors de leur victoire renversante (2-3). Le club écope ainsi d’une amende de 15 000 euros pour ce craquage massif par la commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA. L’instance a également prononcé une suspension avec sursis du parcage lensois . Une suspension qui ne sera appliqué sur si les supporters sang et or venaient à récidiver au cours des deux prochaines années.…

LB pour SOFOOT.com