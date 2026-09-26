Feyenoord sanctionné par l'UEFA après le comportement de ses supporters à Barcelone

Vu et pris. Alors que la rencontre entre le Barça et Feyenoord (5-1) avait été entaché par les actes racistes d’une partie des supporters du club néerlandais, De club van het volk a fini par être sanctionné par l’UEFA .

Une amende salée et une sanction avec sursis

La commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a donc tranché ce samedi. Au total, Feyenoord écope d’une amende de 74 375 euros , dont 25 000 euros pour « comportements racistes ou discriminatoires ». Les « jets d’objets » ont également été sanctionné d’une amende de 26 375 euros , tout comme les « actes de dégradations » dans le parcage (13 000 euros) et un « message incompatible avec une manifestation sportive » a également alourdi la note de 10 000 euros. La CEDB a également prononcé une « réduction de 25% » , avec sursis, du quota de billets prévus pour les supporters de Feyenoord lors des matchs à l’extérieur en C1.…

LB pour SOFOOT.com