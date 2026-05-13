Le Betis retrouve la Ligue des champions
Guess who’s back. Après sa victoire face à Elche mardi soir lors de la 36e journée de Liga (2-1), combiné à la défaite du Celta de Vigo face à Levante (3-2), le Real Betis est assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine .
Hola, @ChampionsLeague 😜💫 pic.twitter.com/qOSLjQbsOd…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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