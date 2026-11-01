Les regrets de Romain Faivre

Du Bellay n’a qu’à bien se tenir. Dans un entretien accordé à L’Équipe , Romain Faivre a exprimé moult regrets au sujet de sa carrière , notamment par rapport à son avenir en équipe de France . « J’ai des regrets de voir de nombreux joueurs avec qui j’ai joué en Espoirs (2020-2021) avoir évolué vers la France A (Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani etc.), explique le milieu au caractère bien trempé. Quand même, ça fait mal ! Et ça influence bien sûr ma prise de conscience. Je ne veux surtout pas me retrouver chez moi à 35 ans et me dire : « Ah, si j’avais fait ci ou ça »… »

Un transfert à Milan manqué en 2023

Le nouvel atout de Will Still est aussi revenu sur son refus de jouer lors de Brest-Strasbourg en 2023 tandis qu’il était en discussion avec l’AC Milan : « Aujourd’hui, j’irais à Strasbourg avec l’intention de réussir un gros match, pour montrer encore plus que je mérite d’aller au Milan. J’avais sincèrement peur de me blesser, mais je n’ai pas pris la bonne décision. Après, je me suis remis dedans et j’ai réussi un bon début de saison, qui m’a donc permis de signer à l’OL, ce que je ne regrette pas, en revanche. […] J’ai cette mentalité d’être déterminé, à 28 ans. J’aurais préféré être comme ça à 22, 20 ou même 18 ans. Mais c’est comme ça. » …

SW pour SOFOOT.com