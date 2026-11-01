Le geste « couillu » de Saint-Maximin
Prendre le taureau par les
cornes
boules. Tout se passait bien pour
Allan Saint-Maximin
ce samedi soir : une raclée infligée à Orlando (4-0), un but pour l’ancien Lensois… jusqu’à l’agitation de fin de joute. Après avoir raté son penalty à la 84
e
,
l’attaquant du Charlotte FC perd son sang-froid
. Le bonhomme de 29 piges se frite cinq minutes après avec Wilder Cartagena, milieu de la bande d’Antoine Griezmann et conclut son accrochage par
un geste obscène
.
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