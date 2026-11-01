Ronald Araújo est ami avec un vampire

Une amitié dent-fer. Lorsque Ronald Araújo tresse des lauriers à Luis Suárez au micro de Sky Sports, il ne le fait pas à moitié : « Nous nous parlons toujours, il m’écrit après les matchs, nous sommes toujours en communication car Lucho est une personne très importante pour moi depuis que je l’ai rencontré dans le football, notamment parce qu’il a été là pour moi lors de chaque moment. »

L »actuel défenseur de Liverpool, prêté par le FC Barcelone, a connu l’ex-légende des Reds chez les Culés : lors de son arrivée en 2019, le striker uruguayen l’aurait particulièrement pris sous son aile pour l’aider dans son intégration au sein du vestiaire .…

SW pour SOFOOT.com