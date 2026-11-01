Faut-il s'inquiéter pour Michael Olise ?
Zizou en perd (encore) ses cheveux. Le Bayern Munich n’a pas réussi à prendre le meilleur sur le Borussia Dortmund ce samedi, et a même perdu plusieurs joueurs au fil de cette partie plutôt intense. Si Serge Gnabry et Ismael Saibari sont sortis sur blessure, ils ne sont pas les seuls : Michael Olise a lui aussi été contraint de quitter le pré avant le coup de sifflet final .
Questionné sur son état à la sortie du stade, l’ancien joyau de Crystal Palace s’est contenté de regarder le sol et d’avancer en boîtant , refusant de répondre.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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