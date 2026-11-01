La drôle de comparaison de Stéphane Guy lors de Chelsea-Man U
Une inspiration pour le moins spirituelle. Ce samedi, Chelsea a fait le job en tourmentant une nouvelle fois Manchester United (2-0), et Stéphane Guy s’est laissé allé à une comparaison aussi surprenante qu’intriguante . Suite à la jolie percée de Morgan Rogers dans la défense des Red Devils pour ouvrir le score, le commentateur de Canal + a balancé spontanément : « Ça s’est ouvert, comme la mer Rouge s’était ouverte devant le prophète à l’époque ! Incroyable. Cette défense s’est complètement ouverte ! »
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